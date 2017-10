Rajoy pede a Puigdemont para clarificar se declarou a independência

Hoje às 12:01 Facebook

O chefe do Governo de Espanha, Mariano Rajoy, pediu ao presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, para clarificar se declarou a independência.

"O Conselho de Ministros acordou hoje de manhã enviar um pedido formal ao governo da Generalitat [governo regional catalão] para que confirme se declarou a independência da Catalunha", disse Rajoy, numa breve declaração transmitida pela televisão.

Rajoy voltou a ameaçar desencadear o processo de suspensão da autonomia, com a ativação do artigo 155.º, mas frisou que é preciso que o governo autónomo esclareça a sua posição para que Madrid possa decidir as medidas a tomar.

Na terça-feira ao fim da tarde, Puigdemont disse que assumia "o mandato do povo" para que a Catalunha seja um "Estado independente", mas propôs esperar "algumas semanas" para facilitar um diálogo com Madrid.

O artigo 155.º da Constituição espanhola, nunca usado, prevê a suspensão de uma autonomia e dá ao Governo central poderes para adotar "as medidas necessárias" para repor a legalidade.