Partido Cidadãos pediu a Rajoy que suspenda autonomia da Catalunha

O líder do partido Ciudadanos, Albert Rivera, pediu ao presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, que suspenda a autonomia da Catalunha, aplicando o artigo 155.º da Constituição.

Albert Rivera pediu ainda ao líder espanhol que convocasse eleições regionais para que os catalães "deixem de estar sequestrados" pelo que considerou ser um "golpe à democracia".

Na sua opinião, trata-se de uma proposta "clara, concreta e a mais democrática de todas" para "devolver a voz" aos cidadãos da Catalunha.

Rivera acrescentou que essas eleições devem ser convocadas pelo governo para que todos os catalães possam ir às urnas e votar com "calma e serenidade".

As declarações do presidente do Ciudadanos, quarta maior força política representada no parlamento espanhol, foram feitas no final de uma reunião com Mariano Rajoy, realizada em Moncloa, sede do executivo.