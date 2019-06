Catorze leões à solta após fugirem de reserva

Hoje às 16:12 Facebook

As autoridades da África do Sul alertaram a população para um grupo de 14 leões que fugiu, esta quinta-feira, da reserva onde vivia, no Parque Nacional Kruger.

Os catorze leões foram vistos a vaguear perto de uma mina em Phalaborwa, na província de Limpopo, a quase oito quilómetros de distância do Parque Nacional Kruger. As autoridades de Limpopo já alertaram os civis para "estarem sempre em alerta".

Os guardas florestais têm vigiado o percurso dos animais, e as autoridades tencionam capturá-los e devolvê-los à reserva. O Parque Nacional Kruger é uma das maiores reservas de caça de África, com uma área de 19.485 quilómetros quadrados, e estima-se que tenha 1600 leões.

A área em grande parte é cercada, e ainda não se sabe como é que os leões conseguiram escapar do parque, de acordo com o jornal inglês "The Guardian".