Cem condutores seguem desvio do Google Maps e acabam presos num campo

A suposta escapatória rápida de um engarrafamento, oferecida pelo Google Maps, fez com que cerca de 100 automobilistas ficassem presos num campo vazio, no Colorado, EUA.

As novas tecnologias nem sempre são fiáveis. A mais recente prova disso aconteceu no passado domingo, quando um acidente em Peña Boulevard, uma estrada que faz a ligação ao Aeroporto Internacional de Denver, nos EUA, fez com que a aplicação Google Maps levasse os condutores a seguir um desvio.

No entanto, a rota alternativa levou os condutores a descerem uma estrada de terra, que devido à chuva se encontrava lamacenta. Alguns dos veículos começaram a deslizar e não conseguiram sair da lama, o que fez com que outros cerca de 100 ficassem presos atrás.

Connie Monsees estava a caminho do aeroporto para ir buscar o marido, quando acabou por fazer parte do insólito. "Eu pensei 'talvez haja um desvio' e coloquei no Google Maps, e deu-me um que levaria metade do tempo", disse Monsees . "Foram 43 minutos inicialmente, e seriam 23 em vez disso - então eu segui a saída e dirigi-me para onde disseram", Monsees adiantou, "Havia um montão de outros carros a descer [a estrada de terra] também, então eu disse: 'Eu acho que está OK.' Não estava OK".

O Google refere que a estrada não estava marcada como privada. "Levamos em consideração muitos fatores ao determinar os percursos, incluindo o tamanho da estrada e a orientação da rota", disse a empresa em comunicado. "Enquanto trabalhamos sempre para fornecer as melhores direções, problemas podem surgir devido às circunstâncias imprevistas, como o clima."