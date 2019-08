Centenas de pessoas no funeral do casal português morto em acidente

Hoje às 19:47 Facebook

Centenas de pessoas estiveram presentes, na tarde desta quarta-feira, em Pombal, no funeral do jovem casal de portugueses emigrantes no Luxemburgo, que morreram no domingo após um acidente de viação numa autoestrada em França.

A Igreja Matriz de Pombal, no distrito de Leiria, não chegou para acolher todos os que quiseram assistir às cerimónias fúnebres de Carlos Silva e Rita Antunes, de 34 e 32 anos. Muitos tiveram que ficar no adro da igreja, segundo o jornal online do Luxemburgo Lux24.

O casal, natural da aldeia de Pousios, no concelho de Pombal, foi vítima de um choque em cadeia, que ocorreu cerca as 6 horas da manhã de domingo, em Santenay (Loir-et-Cher), na A-10, autoestrada que liga Paris a Bordéus.

Carlos e Rita deixam uma filha de 15 meses, que seguia na viatura e não sofreu ferimentos. Por precaução, a criança foi transportada para o hospital Clocheville, em Tours.