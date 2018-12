Centenas de voos cancelados nos EUA devido a tempestade

Hoje às 08:06 Facebook

Cerca de 800 voos foram cancelados e mais de seis mil sofreram atrasos, na quinta-feira, nos Estados Unidos, devido à tempestade que está a afetar o centro do país.

O aeroporto internacional Dallas/Fort Worth, no Texas, foi o mais afetado, com mais de 450 cancelamentos e 600 atrasos, de acordo com o portal Flightaware, citado pela agência France Presse (AFP).

A chuva, a neve e os ventos fortes também limitaram o tráfego na região das Grandes Planícies, onde algumas áreas acumularam até 30 centímetros de neve.

As autoridades do Nebraska fecharam ao trânsito uma das principais estradas deste estado rural do centro dos Estados Unidos.

Por sua vez, a Dakota do Norte desaconselhou qualquer viagem para a parte oriental do estado, onde o pequeno aeroporto de Fargo foi encerrado.

De acordo com o serviço meteorológico norte-americano, esta tempestade de inverno, intitulada Eboni, deverá registar grandes nevões e chuva de norte a sul, durante a manhã desta sexta-feira.