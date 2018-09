Centro Comercial evacuado por ameaça de bomba em Pretória

Hoje às 18:50 Facebook

As autoridades de segurança sul-africanas evacuaram, esta quinta-feira, o centro comercial de Kolonnade, Pretória, devido a uma ameaça de bomba.

O centro comercial, situado em Montana, a norte da capital diplomática da África do Sul, referiu, em comunicado citado pelo portal online do diário Citizen, que os procedimentos de evacuação de emergência foram imediatamente ativados.

"A operação obrigou à evacuação de todos os clientes e funcionários do centro comercial para a áreas de reunião designadas no estacionamento a descoberto", explicou a administração.

"A segurança dos nossos clientes e inquilinos é da maior importância para nós e, portanto, estas situações não podem ser consideradas de ânimo leve. O centro deve reabrir assim que o edifício seja declarado seguro para os consumidores", declarou.

A polícia sul-africana, que se encontra no local com a unidade de deteção de bombas, não se pronunciou até ao momento sobre o incidente.

O governo britânico emitiu esta tarde um alerta confirmando o incidente.

"As autoridades locais estão a responder a uma ameaça de bomba no centro comercial Kolonnade, Pretória, o centro foi evacuado", alertaram as autoridades britânicas às 16.09 horas (15.09 horas em Portugal continental).

"Sigam as orientações dadas pelas autoridades locais na imprensa local e nas redes sociais e a permaneçam longe da área até que as autoridades locais digam que é seguro regressar ao local", adiantou.

Na quarta-feira, os dois principais centros comerciais em Joanesburgo, Nelson Mandela Square e Africa Mall, foram evacuados devido a uma ameaça de bomba.