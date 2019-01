"Centros de reeducação religiosa" com vista para o autoritarismo

Emanuel Carneiro Ontem às 21:39 Facebook

Segundo as Nações Unidas, dois milhões de pessoas da minoria muçulmano uigur foram enviados para campos de doutrinação na província de Xinjiang. "Uma zona sem direitos", diz a organização.

Há dias, o Governo chinês organizou uma visita para mostrar o quão bem se está nos centros de reeducação de minorias muçulmanas que "plantou" na província de Xinjiang. A medida tem como bandeira "promover uma transformação ideológica e impedir o extremismo". No entanto, o programa é acusado de ser uma lavagem cerebral. E, alegadamente, com métodos no mínimo questionáveis.

Após meses a negar a existência de campos de concentração para "reeducar" minorias muçulmanas - sobretudo a uigur - e séculos a tentar restringir a prática do Islão em território nacional, a China transformou o envio de pessoas daquela etnia para complexos de doutrinação em lei e aumentou a preocupação internacional.

"Os governos locais passam a poder estabelecer organizações de reeducação e modificação religiosa e outros centros de monitorização de atividades extremistas, com o objetivo de transformar a mentalidade de pessoas que possam ter sido afetadas por ideias extremistas", refere a nova legislação.

Cantar um novo país

Às acusações de detenções arbitrárias, o Executivo responde que "alguns cidadãos culpados de crimes leves são enviados para centros vocacionais para que tenham melhores oportunidades de emprego". Além disso, afirma que Xinjiang "enfrenta sérias ameaças por parte de combatentes islâmicos e separatistas".

Porém, diversas organizações locais denunciam atos de violência e de tortura contra os uigures, "com milhares de pessoas detidas e famílias inteiras desaparecidas".

A preocupação chegou à Comissão da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial, tendo mesmo a vice-presidente, Gay McDougall, afirmado ter denúncias de que, desde abril de 2017, dois milhões de uigures teriam sido enviados para campos de doutrinação política. Segundo a responsável, o Governo chinês "transformou a região autónoma uigur em algo parecido com um campo de concentração envolto em sigilo, numa zona sem direitos".

O jornal "The New York Times" chega, inclusive, a citar testemunhos de ex-detidos que afirmam ter sido forçados a cantar músicas com letras de elogio ao regime - alguns de elevada substância poética, como "Sem o Partido Comunista, não haveria uma nova China". Quem não se lembrasse dos versos não tinha direito ao pequeno-almoço.

Metade da população de Xinjiang - cerca de 12 milhões de pessoas - pertence a minorias muçulmanas. A maioria é uigur, cuja religião, cultura e idioma, além do histórico de movimentos de independência e resistência ao domínio chinês, sempre importunaram Pequim. Uma das 56 etnias reconhecidas pelo Governo, os uigures sentem-se mais próximos da Ásia Central do que da China e falam uma língua similar ao turco.

Controlo absoluto

Em tese, os cidadãos chineses são livres de praticar qualquer religião, mas os uigures estão sujeitos a níveis cada vez mais intensos de vigilância à medida que o Governo procura restringir a veneração religiosa e colocá-la sob a tutela do Estado.

Académicos de 26 países, entre eles, Turquia, Cazaquistão e Malásia, divulgaram uma declaração conjunta de condenação ao internamento em massa. Além da uigur, constavam outras minorias, como cazaque e quirguiz, "forçadas a abandonar língua nativa, crenças religiosas e práticas culturais".

Mihrigul Tursun foi "drogada e submetida a choques elétricos"

O Clube Nacional de Imprensa norte-americano, em Washington, serviu, em novembro, de janela para a experiência de Mihrigul Tursun num dos campos de concentração de Xinjiang, em janeiro de 2018. A mulher, de 29 anos, revelou que foi "drogada, interrogada durante dias, sem dormir, atada a uma cadeira e submetida a choques elétricos". Lembra-se de os interrogadores lhe dizerem que "ser uigur é crime". Foi a terceira vez, desde 2015, que esteve num campo de reeducação. A primeira foi quando chegou à China, ida do Egito, onde tinha estudado e casado, para apresentar à família os trigémeos de que tinha sido mãe. Esteve três meses detida. Quando foi libertada, um dos filhos tinha morrido. Foi interrogada sobre a sua vida no Egito. Voltaria para um campo de internamento em 2017, mas a pior experiência foi há um ano: "Confinada a uma cela com 67 mulheres, que tinham de alternar entre dormir e ficar de pé em turnos de duas horas. Nove morreram durante os três meses em que estive lá". Quando de novo em liberdade, regressou ao Egito, de onde saiu para os Estados Unidos. Vive no estado da Virgínia.