Cerca de 100 palestinianos feridos nos protestos em Gaza

08 Junho 2018 às 16:18 Facebook

Twitter

Uma centena de palestinianos, entre os quais dois jornalistas, ficaram esta sexta-feira feridos na repressão israelita dos protestos junto à fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel.

O porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, Ashraf al-Qedra, disse que Mohamed al-Baba, repórter fotográfico da agência France Presse, foi atingido a tiro na perna direita, enquanto um operador de câmera da televisão Al Aqsa (próxima do movimento radical islâmico Hamas, que controla Gaza) foi cortado com uma lata de gás lacrimogénio.

Num comunicado, o porta-voz refere que os soldados israelitas estavam a disparar "bombas de gás" contra as ambulâncias que tentavam ajudar os feridos no leste da cidade de Khan Yunes, no sul do enclave palestiniano, tendo partido um vidro de um dos veículos de assistência.

Milhares de palestinianos - 10 mil segundo os organizadores e quatro mil de acordo com o exército israelita - deslocaram-se esta sexta-feira para cinco locais ao longo da barreira de segurança com Israel para protestar pela 11.ª sexta-feira consecutiva.

A mobilização denominada Marcha do Milhão a Jerusalém coincidiu com a última sexta-feira do Ramadão e com o Dia de Jerusalém, assinalando ainda o início da Guerra dos Seis Dias em 1967.

O movimento de contestação designado "marcha de retorno", que reivindica o regresso dos refugiados palestinianos às terras de onde foram expulsos ou fugiram após a criação do Estado de Israel, em 1948, assim como o fim do bloqueio israelita à faixa de Gaza iniciou-se a 30 de março.

Desde essa altura foram mortos pelos israelitas pelo menos 119 palestinianos.

Fathi Hammad, dirigente do Hamas, disse esta sexta-feira que os palestinianos "continuarão com as 'marchas do retorno' até que o bloqueio seja levantado e se consiga o direito a regressar".