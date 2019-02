Cerca de 200 pessoas ficaram presas num comboio durante 36 horas

Hoje às 19:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um comboio da empresa Amtrak, que partiu de Seatle com destino a Los Angeles, esteve preso na neve ao longo de 36 horas, com cerca de duas centenas de pessoas a bordo, depois de embater contra uma árvore caída nos trilhos, perto de Eugene, em Oregon, nos Estado Unidos da América. Os passageiros foram mantidos dentro do comboio por questões de segurança.

Os 183 passageiros e as dezenas de tripulantes saíram ilesos do acidente. Enquanto limpavam a via, foi possível garantir comida, água, calor e energia no comboio, confirmou a porta-voz da Amtrak, Marc Magliari.

Durante muito tempo, não houve indicações de quando as equipas de resgate alcançariam o local, devido à profundidade da neve, ruas encerradas, árvores caídas e à falta de meios para transportar passageiros e tripulação em segurança.

Rebekah Dodson, um dos viajantes, partilhou fotografias e um vídeo em direto no Facebook. "Por favor, se alguém estiver lá fora, partilhe. Eu sou um dos 183 passageiros presos no comboio há 35 horas... Nenhum resgate à vista".

Um outro, Carly Bigby, disse à NOIN 6, afiliada da CNN, que o carrinho de comida do comboio já estava a ficar quase vazio e que houve necessidade de recorrer a panos de cozinha para as crianças que ficaram sem fraldas. Muitos não conseguiram entrar em contacto com a família por falta de rede móvel.

O comboio acabaria por ser puxado por uma locomotiva da Union Pacific.