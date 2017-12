25 mil pessoas isoladas por inundações na província de Sofala

Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 25 mil pessoas estão isoladas nos distritos de Nhamatanda e Gorongosa, no centro de Moçambique, devido às inundações causadas pelas chuvas que caem desde domingo na região.

O administrador de Nhamatanda, o mais afetado e que se situa na província de Sofala, Boavida Manuel, disse ao "Notícias", principal diário do país, que as autoridades locais mobilizaram sete canoas e um barco a motor para assegurar a circulação de pessoas e bens nas zonas cercadas pela água.

Boavida Manuel declarou que as inundações foram agravadas pela enchente do rio Metuchira, que deixou submersa uma ponte precária que liga as duas margens deste curso de água.

As autoridades de Nhamatanda reativaram 18 comités locais de gestão de risco, que estão devidamente equipados com materiais para busca, salvação e acomodação.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As províncias de Sofala e de Manica, também no centro de Moçambique, registam desde domingo chuvas torrenciais, típicas da época chuvosa, que no país começa no último trimestre de cada ano e termina no primeiro do ano seguinte.

Para as próximas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) prevê a queda de chuvas que poderão atingir 75 mililitros na província de Sofala, com rajadas de vento de 60 km por hora.

Esta semana, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alertou para a ocorrência de enchentes em seis bacias hidrográficas nas regiões centro e norte do país.