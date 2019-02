Cerca de 30 turistas brasileiros retidos na Venezuela regressaram ao Brasil

Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de cerca de 30 turistas brasileiros, que estava detido no Monte Roraima, na Venezuela, conseguiu regressar ao Brasil na noite deste domingo, após a intervenção do apoio consular, informou à Lusa o proprietário da agência turística.

"Foi uma situação um pouco tensa, mas considerando as circunstâncias até ocorreu dentro da normalidade (...) Foi tranquilo e não registamos problemas maiores (...) devido à ajuda do consulado do Brasil", afirmou à Lusa Hélio Vanona, um dos proprietários de uma agência de turismo com sede no estado brasileiro de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e que acompanhava os turistas em causa.

O Monte Roraima é o principal destino na região para quem procura turismo de aventura.

Segundo o portal de notícias G1, os turistas regressaram ao Brasil em pequenas carrinhas, pela cidade brasileira de Pacaraima, tendo ainda sido abordados pela Guarda Nacional Venezuelana.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou o encerramento, na quinta-feira, da fronteira do país com o Brasil.

O autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, apelou à comunidade internacional para que mantenha "abertas todas as opções para conseguir a libertação da pátria", o que está a ser entendido como um pedido de intervenção externa.

As autoridades venezuelanas têm impedido a entrada no país de ajuda humanitária, nomeadamente através das fronteiras da Colômbia e do Brasil, onde se têm registado confrontos, que já provocaram pelo menos quatro mortos.