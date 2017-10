Hoje às 11:49, atualizado às 11:54 Facebook

Cerca de 60 pessoas ficaram feridas depois de um camarote ter desabado durante um concerto da cantora brasileira Ivete Sangalo, na madrugada deste domingo, em Aracaju (estado de Sergipe).

Pelo menos vinte e seis feridos foram encaminhados para dois hospitais da região mas já receberam alta médica. Apenas uma pessoa continua internada.

A cantora atuava no festival Odonto Fantasy para um público de mais de 20 mil pessoas.

Segundo testemunhas citadas pela imprensa brasileira, uma parte do camarote cedeu e derrubou pequena parte da multidão, causando ferimentos ligeiros em dezenas de pessoas.

Assim que a estrutura desabou, a artista baiana interrompeu a exibição e tentou acalmar os fãs: "Vamos colaborar com os bombeiros e descer do camarote gradualmente. Vou aguardar que a organização do evento avalie a situação e decida se devo continuar o espetáculo".

Entretanto, os organizadores do evento subiram ao palco e pediram ao público do camarote que descesse para uma área segura, garantindo a continuidade do espetáculo após o socorro às vítimas, o que veio a suceder ao fim de 40 minutos.