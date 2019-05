Cerca de 70 mortos em naufrágio junto à costa da Tunísia

Hoje às 17:37 Facebook

Pelo menos 70 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que navegava de forma irregular para a Europa a partir da costa líbia, no Mar Mediterrâneo, informou esta sexta-feira a agência estatal tunisina TAP.

De acordo com a fonte, a embarcação, um bote insuflável, foi avistado por navios de pesca locais quando navegava à deriva em águas internacionais, a cerca de 65 quilómetros da cidade de Sfax, capital económica da Tunísia.

Os pescadores notificaram a marinha tunisina, que conseguiu ainda resgatar 16 pessoas com vida, a maioria destas de países da África Subsaariana, que foram transferidos para um hospital local.

No final de abril, o primeiro-ministro da Tunísia, Youssef Chahed, manifestou-se preocupado com o aumento das chegadas de migrantes provenientes da Líbia, país vizinho envolvido numa guerra civil desde 2011.

"Tememos que a experiência de 2011, com a chegada de refugiados na Tunísia, se repita", disse o chefe do Governo, em referência aos combates que ocorreram há um mês em Trípoli entre o Governo reconhecido pela ONU e as forças do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do país.