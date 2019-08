Cerca de oito mil pessoas retiradas de casa devido a incêndio na Grã Canária

Hoje às 09:36 Facebook

Cerca de oito mil pessoas foram retiradas das suas casas em várias cidades no norte da Grande Canária na sequência do incêndio florestal que lavra desde sábado naquela ilha espanhola.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, no combate às chamas estão 700 operacionais, com o apoio de 16 aeronaves.

Durante a noite, o avanço do fogo obrigou as autoridades a tirarem as populações do perímetro urbano do município de Valleseco (que tem 3784 habitantes), como o bairro de El Carrizal de Tejeda e El Valle e El Risco, em Agaete, no noroeste da ilha.

De acordo com o Centro Coordenador de Segurança e Emergências, a população será transferida para a localidade de Teror.

Ao todo, foram evacuados 40 núcleos populacionais devido ao incêndio.

O incêndio já causou enormes danos ambientais, com várias áreas naturais afetadas, incluindo uma das grandes joias verdes da ilha, o Parque Natural de Tamadaba, mas não há danos pessoais a registar.

O ministro da Agricultura, Luis Planas, desloca-se esta segunda-feira à Grande Canária para se reunir com as autoridades e acompanhar a evolução do incêndio no Centro de Coordenação de Emergência e Segurança de Las Palmas.

No domingo, o presidente do Governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, disse, numa conferência de imprensa, que o fogo não está dominado e que a situação se manterá pelo menos até quarta-feira, não obstante a ilha dispor do maior dispositivo de combate às chamas que alguma vez teve.

Além da falta de acessos, as temperaturas elevadas e os ventos fortes têm dificultado o combate do incêndio, que mobilizou no domingo mais de 600 bombeiros e 14 aeronaves e levou ao encerramento de 20 estradas.