Cerco de 12 horas a hotel em Cabul acaba com pelo menos seis mortos

O ataque de sábado à noite num hotel de luxo em Cabul, que durou cerca de 12 horas, foi reivindicado pelos talibãs, e provocou a morte a pelo menos seis pessoas. Três atacantes foram abatidos.

O ataque terminou apenas este domingo de manhã. Só ao fim de 12 horas é que as autoridades afegãs conseguiram recuperar a unidade hoteleira, invadida por um grupo armado cujo número de atacantes ainda é incerto. Mais de 120 pessoas foram resgatadas e seis - pelo menos uma estrangeira - morreram. Algumas conseguiram escapar usando lençóis para chegarem das varandas do edifício ao chão.

O porta-voz dos talibãs reivindicou o atentado, em comunicado, referindo que o ataque tinha sido perpetrado por cinco homens. "Ontem à noite (sábado), o hotel Intercontinental foi atacado. O ataque foi realizado por cinco dos nossos combatentes em busca de martírio", declarou Zabiullah Mujahid este domingo.

A informação de que dois atacantes poderão estar a monte continua por confirmar uma vez que as autoridades afegãs garantem que só havia três atacantes e que todos foram mortos.

"O ataque terminou, todos os atacantes foram mortos. Cento e vinte e seis pessoas, entre as quais 41 estrangeiras, foram retiradas em segurança", afirmou o porta-voz do ministro do Interior do Afeganistão, Najib Danish, este domingo de manhã.

O grupo de atacantes entrou pela cozinha do Hotel Intercontinental de Cabul pouco depois das 21 horas locais (17.30 horas de Lisboa) de sábado e fez explodir uma granada para abrir caminho, antes de começar a disparar sobre seguranças e clientes.

Em 2011, um ataque dos talibãs no mesmo hotel fez sete vítimas mortais.