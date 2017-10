"Chavismo" e Oposição testam forças nas urnas

Alfredo Maia Hoje às 16:57 Facebook

Mais de 18 milhões de venezuelanos estão chamados a escolher, hoje, os governadores de 23 estados, transformando as eleições regionais num teste ao Governo, que a Oposição e países e organizações internacionais dizem não ter apoio popular, e à opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), que se apresenta fragmentada.

Uma sondagem da Consultores 21 dá à MUD 56% da totalidade dos votos, contra 44% para o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). O jornal digital "Contraponto" cita um politólogo que prevê 18 governadores da oposição, descolando dos três no mandato cessante, um estudo da Hercon aponta 15. Já o sítio "Missão Verdade " antevê 14 a 19 estados para o campo bolivariano e disputas "renhidas" em quatro.

Realizadas num contexto novo de acalmia e de diálogo entre o Governo e a MUD - mediado por países da região -, as eleições são encaradas pelo presidente da República, Nicolás Maduro, como "a oportunidade para consolidar a pátria" e "confirmar a paz" alcançada com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte (ANC).

É também uma forma de relegitimação popular de um órgão que a oposição diz "desconhecer". Ao votarem hoje, os venezuelanos estarão a "reconhecer o poder" da ANC, perante a qual os novos governadores deverão prestar juramento, defendeu Maduro. A MUD rejeita tal "subordinação".

Apesar do carácter regional do sufrágio de hoje, é consensual que a pugna representa o prólogo das eleições de 2018 para a escolha do chefe de Estado e de Governo, cargo que a Direita anseia subtrair a Maduro.

Ao anunciar estas eleições no final de julho, o presidente elevou a fasquia, desafiando a oposição a disputar nas urnas o poder que discutia nas ruas desde 1 de abril, com cortes de estradas e violentos confrontos que causaram mais de 140 mortos.

A frustração de muitos apoiantes da MUD com os tumultos, que não alcançaram a destituição do Governo, desestabilizaram a sociedade, pioraram a economia e levaram à Venezuela mais sanções económicas, é evidente nos relatos da imprensa internacional. Por isso, a oposição teme mais abstenções.

Nicolás Maduro submete-se ao teste da confiança popular e da coesão do "chavismo". O PSUV aspira a ganhar todos os 23 estados, como verbalizou o seu vice-presidente, Diosdado Cabello, com os restantes seis partidos do bloco "revolucionário" a prescindir dos respetivos candidatos (no total, apresentaram-se 77), embora o Partido Comunista da Venezuela não tenha mantido o seu no estado de Apure.

A MUD, pelo contrário, está dividida desde o anúncio das eleições. Setores mais radicais e partidos como o Vem Venezuela, que deixou mesmo a coligação, recusaram participar na "legitimação do regime" e consideram tratar-se de uma derrota da oposição.

Em vez de apresentar candidaturas unidas, a oposição pulverizou-se em 168 pretendentes. Em setembro, "consensualizou" soluções em quatro estados e improvisou eleições primárias noutros 19. O resultado é desastroso: os boletins de voto conterão todos os partidos e candidatos iniciais e o risco de dispersão de sufrágios inúteis é grande. Para tentar remediar, a MUD mobilizou 363 mil voluntários para "ajudarem os eleitores a votar corretamente" e para transportar votantes até aos locais de voto.