Chefe de gabinete da Casa Branca chamou muitas vezes idiota a Trump

O chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, chamou "idiota" muitas vezes ao presidente norte-americano, noticiou a estação televisiva NBC News.

Em comunicado, John Kelly classificou como uma "mentira total" a informação da NBC News, que cita oito funcionários e ex-funcionários da Casa Branca e afirma que o chefe de gabinete poderia abandonar o cargo antes de julho, devido à deterioração da sua relação com Donald Trump.

"Esta é outra tentativa patética de caluniar as pessoas próximas do Presidente e distrair dos muitos êxitos do Governo", acrescentou Kelly, na sua nota.

Esta informação da NBC News recorda um episódio similar que envolveu a mesma estação televisiva, quando noticiou que o então chefe da diplomacia, Rex Tillerson, tinha chamado "imbecil" a Trump, algo que o ex-secretário de Estado evitou desmentir em público e que corroeu a sua relação com o ocupante da Casa Branca.

É um idiota. Temos que o salvar dele mesmo

Segundo a cadeia televisiva, Kelly insultou Trump em várias conversas com pessoal da Casa Branca nos últimos meses, tendo-se apresentado como o salvador do país, o único ator razoável que impede uma catástrofe.

Kelly chamou "idiota" a Trump múltiplas vezes, segundo quatro funcionários que asseguram que o ouviram dizer.

Pelo menos, em uma dessas vezes, o contexto era o das negociações com o Congresso para substituir o programa Ação Diferida para os Chegados na Infância (DACA, na sigla em inglês), criado em 2012 para proteger da deportação a centenas de milhares de jovens indocumentados que chegaram crianças aos EUA.

"Ele (Trump), nem sequer entende o que é o DACA. É um idiota. Temos que o salvar dele mesmo", disse Kelly, durante uma reunião, segundo dois funcionários que estiveram presentes e que falaram com a NBC News.

Segundo a estação televisiva, Kelly acreditava que, se não fosse ele, Trump chegaria a um acordo migratório para substituir o DACA, que seria brando e descontentaria os setores mais anti-imigrantes.

A NBC News garantiu também que, antes dos Jogos Olímpicos de Inverno realizados em fevereiro na Coreia do Sul, Kelly convenceu Trump a não ordenar a retirada de todas as tropas norte-americanas na península coreana, considerando esse episódio como um exemplo da sua influência moderadora sobre o presidente.

Porém, a relação de Kelly com Trump e o pessoal da Casa Branca tem-se deteriorado nos últimos meses. Algumas empregadas criticam os seus comentários sobre as mulheres, sobre as quais terá dito que "são mais sensíveis do que os homens".

Alguns funcionários e ex-funcionários preveem que Kelly vai sair do cargo antes de julho, quando cumpre um ano, indicou a NBC News.

Durante uma cerimónia pública em março, Kelly disse, em jeito de brincadeira, que Deus "castigou-o" ao tê-lo feito chefe de gabinete da Casa Branca, e em janeiro, durante uma entrevista, afirmou que Trump não estava "completamente informado" quando fez algumas promessas eleitorais em 2016, o que parece ter debilitado a sua relação com o presidente.