Chefe italiano debaixo de fogo por mudar receita da pizza marguerita

JN Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

O chefe de cozinha italiano Carlo Cracco tem sido alvo de densas críticas gastronómicas depois de ter produzido uma nova versão mais "saudável" e "crocante" da pizza marguerita, que leva, tradicionalmente, tomate, mozarela e manjericão.

Cracco é um dos chefes mais prestigiados do país pela qualidade e contemporaneidade da cozinha, mas também por ter integrado o painel de júri de programas como "MasterChef" e "Hell's Kitchen". No entanto, nos últimos dias, viu-se envolvido no centro de uma polémica que provocou no país um debate culinário que colocou frente a frente defensores da tradição milenar e da criação inovadora.

Com várias estrelas Michelin no bolso, Carlo Cracco quis renovar o cardápio do restaurante Galeria Victor Emanuel, em Milão, fazendo algumas alterações à receita original da pizza. Fê-lo integrando sementes e cereais inteiros na massa, engrossando o molho de tomate e colocando largos pedaços de queijo mozarela por derreter, no topo.

Mas a inovação, que elevou o preço da pizza para 16 euros, foi vista com desdém para os lados de Nápoles, cidade berço da tradicional pizza marguerita, e não caiu bem aos puristas. O escritor e jornalista napolitano Angelo Forgione encabeçou as críticas, dizendo que a criação gastronómica não era mais do que uma "pizza rachada". Vários puristas da gastronomia napolitana, citados pela imprensa italiana, acusaram Cracco de machar a identidade regional e nacional. As críticas negativas abafaram as poucas que positivas que exaltaram a unicidade do prato.

A pizza marguerita foi criada em 1889 pelo pizzeiro Raffaele Esposito, em homenagem à Rainha da Itália, Margherita de Sabóia, e à unificação italiana. As cores dos ingredientes da pizza correspondem, aliás, às da bandeira do país: (vermelho) mozzarella (branco) e manjericão (verde).

O amor pela tradicional marguerita levou a Unesco a reconhecer, no ano passado, a pizza napolitana como património cultural da Humanidade.

Cracco estudou gastronomia em França, durante três anos, e começou a carreira em 1986, no primeiro restaurante italiano a ganhar três estrelas Michelin, o Gualtiero Marchesi.