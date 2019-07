China adverte com pena de morte para crimes sexuais contra menores

Hoje às 15:25 Facebook

O Supremo Tribunal Popular da China anunciou, na quarta-feira, que crimes sexuais contra menores de natureza "extremamente perversa" e que tenham "consequências extremamente graves" serão punidos com a pena de morte.

"Os crimes de violação de menores prejudicam gravemente a saúde mental e física das vítimas e violam seriamente a ética e a moral sociais. O Supremo Tribunal Popular sempre manteve uma posição firme de tolerância zero", explica o mais alto órgão judicial chinês, em comunicado.

Na mesma nota, a instituição revela que foi hoje executado um criminoso chamado He Long, por violação e forçar à prostituição várias meninas com menos de 14 anos.

Segundo dados oficiais, entre 2017 e junho deste ano, os tribunais da China julgaram mais de 8.300 casos de crimes sexuais contra menores.

O número de casos aumentou devido à maior consciencialização dos cidadãos sobre os direitos das crianças, segundo o Tribunal.

No início do mês, a polícia de Xangai deteve um milionário chinês do setor da construção e membro do principal órgão consultivo do Governo chinês por alegada violação de uma menina de nove anos.

A organização de assistência social chinesa Girls' Protection indica num relatório recente que os casos tornados públicos são "apenas a ponta do icebergue".

Nas últimas duas décadas, centenas de milhões de pessoas mudaram-se do interior da China para as cidades prósperas do litoral, deixando dezenas de milhões de crianças abandonadas nas áreas rurais, o que torna o abuso sexual difícil de controlar.