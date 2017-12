China inaugura maior ponte de vidro do mundo

Hoje às 11:20, atualizado às 11:21 Facebook

A ponte de vidro mais longa do mundo, de 488 metros de comprimento e suspensa a 218 metros sobre um vale, foi inaugurada este fim de semana na província chinesa de Hebei.

A estrutura, construída pela empresa Bailu Group, foi inaugurada no domingo, numa cerimónia a que assistiram cerca de três mil turistas, os quais puderam experimentar na primeira pessoa a vertiginosa sensação de passar por uma ponte com piso transparente, situada entre dois penhascos, no parque natural de Hongyagu, informou a televisão estatal CCTV esta segunda-feira.

O piso da ponte é composto por 1077 placas de vidro com apenas quatro centímetros de espessura, numa estrutura reforçada por 12 cabos que pesam 126 toneladas, capazes de suportar terramotos de até magnitude 6 e tufões de até sinal 12 (o máximo na escala de Beaufort).

"A nossa ponte foi desenhada para aguentar mais de duas mil pessoas, mas para garantir a segurança de todos os turistas só aceitamos 500 de cada vez", disse à CCTV Yang Shaobo, diretor da empresa responsável pela construção.

Até agora, a ponte de vidro mais comprida do mundo era uma estrutura de 430 metros no parque natural de Zhangjiajie, que inspirou as Montanhas Aleluia do filme Avatar, estrutura que continua, no entanto, a ostentar o recorde da altura, já que está suspensa a 300 metros.