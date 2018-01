China vai enviar robôs submarinos para examinar petroleiro iraniano afundado

Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades chinesas anunciaram hoje que localizaram restos do petroleiro iraniano afundado no domingo passado e que estão a preparar o envio de robôs subaquáticos para o examinar e procurar limpar o crude que possa resultar do naufrágio.

O Ministério do Transporte chinês revelou, em comunicado, que os restos do barco foram localizados a 115 metros de profundidade e que o passo seguinte será mandar veículos robotizados para determinar se resta algum combustível.

O Sanchi, um petroleiro iraniano registado no Panamá, explodiu e afundou-se no domingo passado, oito dias depois de ter colidido contra o navio mercante CF Crystal, de bandeira de Hong Kong, a cerca de 160 milhas náuticas (300 quilómetros) a leste do estuário do rio Yangtze, próximo da cidade de Xangai.

Após o naufrágio, apareceram no oceano várias manchas de petróleo, mas o Governo chinês não esclareceu se têm origem na carga do navio, petróleo condensado e ligeiro (mais fácil de limpar) ou se se trata de combustível, mais difícil de eliminar.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo os dados mais recentes da autoridade responsável pelos oceanos, há duas manchas maiores e muitas mais pequenas e, no total, há concentrações de petróleo num espaço de 69 quilómetros quadrados, enquanto em outros 40 quilómetros quadrados há presença esporádica de hidrocarbonetos.

O navio transportava 136 mil toneladas de petróleo condensado e uma parte dessa carga ardeu durante o incêndio que ao longo de uma semana consumiu o petroleiro, mas outra parte poderá ter acabado no mar.

No total, 14 embarcações de diferentes instituições chinesas estão na zona para tarefas de controlo e limpeza e foi instalada uma rede de 31 estações de análises de água, algumas das quais já detetaram a presença de hidrocarbonetos. O Japão e a Coreia do Sul também enviaram meios marítimos.

A caixa negra do petroleiro está a ser analisada, com o objetivo de apurar as causas do acidente.

Após a explosão, as autoridades suspenderam as tarefas de busca dos 29 marinheiros que continuavam desaparecidos. Apenas foram resgatados os cadáveres de três dos 32 tripulantes, 30 iranianos e dois bengalis.

O Mar Oriental da China, onde ocorreu o acidente, é um dos espaços marinhos mais ricos e produtivos do mundo e, segundo organizações ambientalistas, as suas águas pouco profundas fazem com que seja extremamente vulnerável a derrames.