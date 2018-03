China vai ter parque para pandas com um quinto da dimensão de Portugal

Hoje às 11:48 Facebook

A China vai ter um parque para pandas no sudoeste do país, com dois milhões de hectares (20 mil quilómetros quadrados) - quase um quinto da dimensão de Portugal continental (92 mil quilómetros quadrados).

Situado na província de Sichuan, o projeto visa impulsionar a economia local, enquanto oferece àquela espécie em extinção um território onde pode procriar e diversificar o seu banco genético, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.

O Banco da China prometeu financiar a criação do parque, designado Giant Panda National Park (Parque Nacional do Panda Gigante), com pelo menos 10 mil milhões de yuan (1,2 mil milhões de euros).

Zhang Weichao, um funcionário de Sichuan envolvido no planeamento do parque, disse ao jornal oficial China Daily que o projeto irá ajudar a reduzir a pobreza entre as 170 mil pessoas que vivem dentro do território abrangido.

Os planos para a criação do parque, que deve estar pronto em 2023, foram iniciados no ano passado, pelo Comité Central do Partido Comunista Chinês e o Conselho de Estado, segundo o jornal.

O panda é a mascote não oficial da China e vive sobretudo nas montanhas de Sichuan.

Estima-se que haja 1864 pandas a viver no meio selvagem. Outros 300 vivem em cativeiro.