Chinesa que mentiu para entrar em resort de Trump tinha detetor de câmaras ocultas

A mulher chinesa que conseguiu entrar no complexo turístico de Donald Trump, em Mar-a-Lago, EUA, no final de março, tinha consigo uma pen usb com software malicioso, um computador, um disco rígido e telemóveis, mas no seu quarto de hotel mais itens levantaram suspeitas às autoridades norte-americanas.

Entre esses objetos, encontrava-se um detetor de sinal para evitar câmaras escondidas, vários aparelhos eletrónicos e milhares de dólares, revelaram, esta segunda-feira, procuradores federais.

Adensa-se assim o mistério sobre as reais intenções de Yujing Zhang, que conseguiu mentir aos agentes do Serviços Secretos, de forma a entrar no restrito resort de luxo de Trump. Numa audiência, esta segunda-feira, foram revelados novos pormenores sobre o percurso da mulher até entrar, sem autorização, no resort de Donald trump.

A mulher, identificada pelos EUA como Yujing Zhang, conseguiu passar um primeiro ponto de inspeção no 'resort' de Mar-a-Lago, onde o presidente norte-americano, Donald Trump, se encontrava a jogar golfe. Transportava dois passaportes chineses, quatro telemóveis, um disco rígido, um laptop e o aparelho com o programa malicioso.

No entanto, após revista so ser quarto de hotel, foi encontrado um dispositivo de deteção de câmaras ocultas, o que reforça a ideia de que este se tratará de um caso de espionagem. Tinha também nove cartões de telemóveis e nove pen usb.

Esta terça-feira, procuradores federais consideraram, perante um juiz, que a mulher - chegada de Shangai dois dias antes de ser detida - deveria permanecer sob custódia, já que existiria risco de fuga. Consideraram ainda que Zhang "mente a toda a gente que encontra". Até ao momento, ainda não foi acusada de nenhum crime relacionado com espionagem, mas o FBI procura provas que a liguem a uma intenção de vigiar Donald Trump.