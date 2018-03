Chineses com baixa pontuação social vão ser banidos de aviões e comboios

Hoje às 18:46 Facebook

Os cidadãos chineses que tiverem uma pontuação baixa no novo ranking de crédito social que o país pretende implementar em maio vão ficar impedidos de comprar bilhetes de avião e comboio durante o período máximo de um ano.

O novo sistema tem como alvos cidadãos que causem problemas durante viagens de transportes, que usem bilhetes de comboio inválidos ou que tenham contribuído para a propagação de informação falsa sobre terrorismo, de acordo com dois comunicados, datados de dois de março, emitidos por uma agência do governo chinês, na sexta-feira.

Segundo os documentos, citados pela Reuters, qualquer pessoa que tenha cometido fraudes financeiras, como falha de pagamentos ou multas, também deverá enfrentar as restrições. Na base da construção deste sistema, está o princípio de que "uma vez desonesto, para sempre restringido", lê-se num dos comunicados, assinado por oito ministros, pelo regulador da aviação e pelo Supremo Tribunal.

O jornal norte-americano "The Verge" acrescenta ainda que o sistema de crédito social - como lhe chamam as autoridades chinesas - passa por atribuir pontuações aos cidadãos com base no dinheiro que têm, no registo criminal, na atividade das redes sociais e em outros dados recolhidos pelo Governo através da Internet.

O executivo de Xi Jinping, que, este domingo, foi reeleito chefe do governo até 2023, tem vindo a trabalhar no desenvolvimento do sistema no sentido de este estar em pleno funcionamento em 2010, mas, segundo a Reuters, as regras começaram a ser implementadas a partir do próximo dia 1 de maio.