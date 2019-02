Choque de comboios faz nove feridos no Rio de Janeiro

Hoje às 14:22 Facebook

Uma colisão entre dois comboios, esta quarta-feira de manhã, no Rio de Janeiro, provocou pelo menos nove feridos, entre eles um dos maquinistas.

De acordo com os bombeiros, citados pelo portal G1, o acidente ocorreu próximo da Estação de São Cristóvão, da concessionária SuperVia, na zona norte do Rio de Janeiro, cerca das 7 horas locais (10 horas em Portugal continental), tendo um dos maquinistas permanecido encarcerado nos destroços, enquanto os restantes oito feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.

A colisão envolveu um comboio do ramal de Deodoro, que seguia para a estação central, e uma composição ainda não identificada.A violência do choque levou a locomotiva de um dos comboios a soltar-se, ficando esmagada pela segunda composição envolvida.

Os bombeiros tentam há várias horas abrir caminho entre os destroços para libertar o condutor de um dos comboios, explica o portal G1.

Bombeiros dos quartéis do Centro, Praça da Bandeira e Vila Isabel trabalham no resgate com o auxílio de alicates hidráulicos e desencarceradores, utilizados para cortar peças de aço.

Na sequência do acidente, a circulação de os comboios do ramal Deodoro é feita de forma irregular, com atrasos e sem pararem na estação Praça da Bandeira, no sentido Deodoro, e na estação São Cristóvão, no sentido Central do Brasil.

Em comunicado, a concessionária SuperVia anunciou que já foi instaurada uma investigação para apurar as causas do choque.