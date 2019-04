Choque e tristeza. As reações ao ataque no Sri Lanka

Hoje às 13:27 Facebook

O Papa Francisco expressou a sua "tristeza" perante os ataques mortais no Sri Lanka neste Domingo de Páscoa. Vários líderes mundiais já manifestaram a sua condenação.

"Soube, com tristeza, da notícia dos graves atentados, precisamente hoje, dia de Páscoa, que trouxe dor e luto em várias igrejas e outros locais de encontro no Sri Lanka", disse o Papa perante milhares de pessoas concentradas na Praça de São Pedro, no Vaticano, a assistir à missa pascal.

"Desejo expressar a minha proximidade afetiva à comunidade cristã, que estava reunida, e a todas as vítimas de tão cruel violência. Confio ao Senhor aqueles que desapareceram tragicamente e rezo pelos feridos e por todos aqueles que sofrem por causa deste evento dramático", acrescentou o pontífice durante a celebração da missa pascal.

Antes, o Papa Francisco presidiu à celebração da Missa da Ressurreição de Cristo, mas decidiu não realizar a homilia.

Na bênção "Urbi et Orbi" ("para a cidade e para o mundo"), o Papa falou dos conflitos e outras dificuldades no mundo.

Emmanuel Macron

"Profunda tristeza após os ataques terroristas em igrejas e hotéis no Sri Lanka. Condenamos veementemente esses atos hediondos. Toda a nossa solidariedade com o povo do Sri Lanka e nossos pensamentos para todos os parentes das vítimas neste dia da Páscoa", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter.

Angela Merkel

Também a chanceler alemã, Angela Merkel, condenou o "ódio religioso e intolerância que se manifestaram tão terrivelmente hoje [e que] não devem prevalecer", segundo uma mensagem colocada no Twitter por um porta-voz.

Angela Merkel lamentou, ainda, que "pessoas reunidas para celebrar a Páscoa fossem deliberadamente alvejadas".

Pedro Sánchez

No mesmo sentido é a mensagem deixada no Twitter pelo chefe de Governo espanhol: "A minha mais forte condenação aos terríveis ataques no Sri Lankla", escreveu Pedro Sánchez, lamentando as "dezenas de vítimas que estavam a celebrar a Páscoa da Ressurreição que nos fazem chorar".

"O terror e a barbárie nunca nos dobrarão", concluiu Pedro Sánchez.

Theresa May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, lamentou as várias explosões no Sri Lanka, classificando estes atos de violência de "verdadeiramente horrendos".

"Devemos unir-nos para garantir que nunca ninguém tenha que praticar a sua fé no medo", acrescentou no Twitter, dirigindo as "mais sinceras condolências" a todas as vítimas.

Numa mensagem de Páscoa transmitida algumas horas antes desta série de explosões, Theresa May tinha oferecido o seu apoio aos cristãos cuja fé os expõe a um "imenso perigo".

Jean-Claude Juncker

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou o seu "horror" e "tristeza" pela série de explosões ocorridas no Sri Lanka, afirmando que a União Europeia está "pronta para apoiar".

"Foi com horror e com tristeza que tomei conhecimento das explosões no Sri Lanka que custaram a vida a tantas pessoas. Ofereci as minhas mais sentidas condolências às famílias das vítimas que se reuniram pacificamente em oração ou para visitar este lindo país. Estamos prontos para dar todo o apoio", escreveu Juncker numa mensagem na rede social Twitter.

Recep Tayyip Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse "condenar profundamente" o sucedido neste dia de Páscoa no Sri Lanka, considerando ser "um ataque a toda a Humanidade".

Donald Trump

"Sinceras condolências do povo dos EUA para povo do Sri Lanka", escreve Donald Trump na sua conta da rede social Twiter, garantindo que os EUA estão "prontos para enviar ajuda".

Vladimir Putin

"Gostaria de reafirmar que a Rússia tem sido e continua a ser um parceiro confiável do Sri Lanka na luta contra a ameaça do terrorismo", declarou o presidente russo, Vladimir Putin num telegrama enviado às autoridades do Sri Lanka, acrescentando que espera que os autores materiais e os organizadores do "cruel e cínico crime, cometido no domingo de Ressurreição, recebam o castigo merecido".

António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou os ataques terroristas no Sri Lanka e apelou a que os agressores sejam "rapidamente levados à justiça".

"O secretário-geral está indignado com os ataques terroristas a igrejas e hotéis no Sri Lanka no domingo de Páscoa, um dia sagrado para os cristãos de todo o mundo. Ele lembra a santidade de todos os lugares de culto. Ele espera que os perpetradores sejam rapidamente levados à justiça", afirmou o porta-voz do secretário-geral da ONU.