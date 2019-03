Choque entre esquiadores em Cannon Mountain faz um morto

Hoje às 19:17 Facebook

Um choque que envolveu dois esquiadores na estância de esqui de Cannon Mountain, em Massachusetts, nos Estados Unidos, levou à morte de um homem de 39 anos.

Segundo a Polícia do Estado de New Hampshire, a patrulha de esqui encontrou o homem, residente em Somerville, Massachusetts, inconsciente por volta das 15 horas de sexta-feira, adiantando que os esforços para salvar a vida do esquiador não tiveram sucesso e que a vítima sucumbiu aos ferimentos.

Já o outro envolvido na colisão, um homem de 48 anos, de Newburyport, Massachusetts, foi transportado para um hospital com ferimentos graves, mas não fatais.

Segundo um comunicado de imprensa divulgado este sábado, uma investigação preliminar da Polícia revelou que a vítima mortal estava a percorrer uma trilha na estação de esqui de Franconia quando perdeu o controlo, indo chocar com o outro esquiador.