Christine Lagarde com luz verde para liderar BCE

O Parlamento Europeu aprovou esta teça-feira, por maioria, a nomeação de Christine Lagarde para presidente do Banco Central Europeu (BCE), que sucede a Mario Draghi, sendo este o aval final para a tomada de posse, prevista para 1 de novembro.

A votação decorreu na sessão plenária da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, e foi feita por escrutínio secreto, num total de 394 votos a favor, 206 contra e 49 abstenções.

Este é o aval final, sendo que o nome de Christine Lagarde já tinha tido 'luz verde' da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários, que ouviu a responsável no início deste mês, com estes eurodeputados a recomendarem, nessa altura, que o plenário do Parlamento Europeu desse parecer favorável à nomeação para a presidência do BCE.

Christine Lagarde será a primeira mulher a assumir a presidência do BCE, depois de ter sido também a primeira mulher na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Foi, inclusive, por estar numa reunião do FMI, em Washington, nos Estados Unidos, que Christine Lagarde não esteve presente hoje na sessão plenária do Parlamento Europeu. Antes da votação, os eurodeputados estiveram a debater a nomeação.

A nova presidente sucede a Mario Draghi, que deixa o cargo no dia 31 de outubro, devendo tomar posse no dia 01 de novembro.

O presidente do BCE é nomeado pelo Conselho Europeu (onde estão representados os chefes de Estado e de Governo da UE).

A nomeação tem de ser deliberada por maioria qualificada por recomendação do Conselho da UE e após consulta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do BCE, como previsto no tratado sobre o funcionamento da UE.

O mandato tem uma duração de oito anos, não renováveis.