Chuvadas fazem 13 mortos no sudoeste de França

O número de mortos em consequência das chuvas que atingiram o departamento de Aude, no sudoeste da França, entre a noite de domingo e segunda-feira, aumentou para 13, indicou o Ministério do Interior francês.

O departamento de Aude, onde as inundações atingiram um nível sem precedentes desde que há registos (1891), está sob aviso vermelho desde as seis horas (hora local, sete horas em Lisboa).

O porta-voz do Ministério, Frederic de Lanouvelle, disse que além dos 13 mortos, há uma pessoa desaparecida e outras cinco ficaram gravemente feridas, após inundações que atingiram com violência várias cidades da região.

Frederic de Lanouvelle declarou que o balanço de mortos pode vir ainda a aumentar, sublinhando ainda que nove das 13 mortes ocorreram em Trebes.

Mais cedo, o governo regional de Aude disse que quatro mortes aconteceram nos arredores de Villegailhenc, onde a força das águas e detritos destruíram até uma ponte.

As imagens da televisão mostram enormes fluxos de água a passar pelas cidades e aldeias, com carros encalhados pelas ruas.

As escolas foram fechadas e as autoridades estavam a incentivar as pessoas a ficarem em casa.