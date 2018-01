Chuvas obrigam a evacuação de milhares de pessoas na Califórnia

Ontem às 23:36 Facebook

As tempestades trouxeram, esta segunda-feira, a chuva à Califórnia, nos Estados Unidos, e aumentaram o risco de deslizamento de terras em locais que foram devastados pelos incêndios em 2017, com as autoridades a evacuarem milhares de pessoas.

Os meteorologistas emitiram em aviso para inundações nos condados de Sonoma e Mendocino, no norte de São Francisco, alertando que a forte precipitação poderia desencadear deslizamentos de terra em áreas devastadas pelos incêndios florestais de outubro, como noticiou a agência AP.

"Os funcionários estão ativamente a procurar por sinais de qualquer inundação, deslizamentos de terras ou coisas dessa natureza. Estão também a certificar-se de que a água está a circular e que não existem detritos que podem causam entupimentos", disse Paul Lowenthal, responsável pelos bombeiros de Santa Rosa.

O responsável incentivou ainda os residentes perto de áreas queimadas a terem planos de evacuação caso necessitem de fugir e lembrou que o fogo danificou muitas árvores, que podem ser um motivo de preocupação.

No sul da Califórnia, cerca de 21 mil pessoas foram evacuadas dos bairros abaixo das encostas atingidas pelos maiores incêndios florestais do Estado, que ocorreram em dezembro passado, devido a receios de deslizamentos ou inundações.

Robert Lewin, diretor do Gabinete de Controlo de Emergências de Santa Barbara, referiu que apelou aos residentes de Summerland, Carpinteria e Montecito para saírem e explicou que se podem formar "rios violentos de lama, detritos, pedras e árvores" que podem causar muita destruição.

Muitos residentes estão também a colocar sacos de areia junto às suas habitações para as tentar proteger da água.