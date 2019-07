Chuvas torrenciais em Navarra inundam Mercadona e cancelam touradas

Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

As fortes chuvas registadas desde o início da tarde em várias zonas de Navarra, Espanha, estão a causar congestionamentos de trânsito, inundações e danos materiais. Nem a Mercadona de Tafalla nem as touradas de San Fermín escaparam ao dilúvio.

No município de San Adrián, informaram à agência Efe fontes policiais, a queda de chuva e granizou chegou a obrigar ao corte de vinte ruas ao mesmo tempo. A água entrou em muitas propriedades privadas e alguns veículos sofreram danos. Situação semelhante foi a registada em San Jorge.

Em Tafalla, a enchente do rio Cidacos chegou aos 277 metros por segundo e, à primeira hora desta terça-feira, ainda não tinha estabilizado. A situação é tão gravosa que o Governo de Navarra aconselhou os cidadãos a não saírem de casa até que o rio desça e a ligarem para o 112 em caso de emergência. Vários operacionais dos Bombeiros de regiões próximas foram deslocados para a cidade de Tafalla, para controlarem a situação.

Num supermercado da Mercadona, a chuva fez-se sentir e provocou vários estragos dentro do edifício.

Em Pamplona, as chuvas intensas afetaram as festas de San Fermín, obrigando ao cancelamento da segunda tourada na praça de touros do município e causando inundações em espaços festivos como a zona do Bosquecillo, em que se encontravam vários postos de venda ambulante, confirmaram fontes da Polícia Municipal, citadas pela imprensa espanhola.