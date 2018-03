Cibercriminoso suspeito de roubar mil milhões de euros detido em Espanha

Hoje às 15:30 Facebook

Twitter

Desde 2013 que a Europol procurava o responsável de desviar mais de mil milhões de euros de bancos europeus. O homem, que utilizava software malicioso para atacar bancos na Europa, foi detido em Espanha.

O indivíduo é alegadamente o cabecilha de uma organização criminosa responsável pelas campanhas contra bancos, por toda a Europa, através da utilização dos malwares Catbanak e Cobalt.

A Europol explica que o grupo estava ativo desde 2013, conseguindo-se infiltrar em mais de 100 bancos. O dinheiro era recolhido através de transferências bancárias ou dispensado através de caixas multibanco.

"A detenção de uma figura central neste tipo de crimes ilustra que o cibercrime já não pode ser encarado de forma anónima internacionalmente", disse, em comunicado, Steven Wilson, responsável pela pasta dos crimes cibernéticos na EUROPOL.

Controlo remoto deu acesso a milhões de euros

O grupo conseguia correr o software malicioso nas redes dos bancos através do envio de emails para determinados membros do staff das instituições bancárias, o chamado phishing. O gangue usou três tipos de malwares distintos, cada um deles mais sofisticado do que o anterior. Assim que os computadores eram afetados, os hackers passavam a controlar as máquinas remotamente, conseguindo retirar dinheiro de diversas formas.

As máquinas multibanco eram controladas para dispensar o dinheiro requisitado pelos hackers em períodos específicos. Através das contas internas dos bancos, eram também feitas transferências para a conta dos criminosos. O gangue conseguia mesmo alterar as contas bancárias, aumentando o saldo disponível que era, depois, levantado por pessoas contratadas pelo grupo.

O dinheiro era posteriormente convertido em criptomoedas e em cartões de pagamento, que eram usados em compras luxuosas, como carros e casas.