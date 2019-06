Ciclista condenado por atropelar mulher que atravessou rua a olhar para o telemóvel

Hoje às 19:01 Facebook

Um ciclista que atropelou uma mulher, em julho de 2015, em Londres, Inglaterra, terá de pagar uma indemnização à vítima, apesar de ambos terem sido considerados culpados pelo acidente. A mulher terá atravessado a estrada enquanto olhava para o telemóvel, sem se aperceber que o semáforo para peões estava vermelho.

Tanto Robert Hazeldean, como Gemma Brushett, que ao ver tarde demais o ciclista tentou reagir dando um passo para trás, ficaram inconscientes após a colisão, num cruzamento movimentado perto da London Bridge, em hora de ponta. A juíza considerou que apesar de Robert ser um ciclista "calmo e razoável na estrada", apenas a pedestre teria direito à indemnização por ter apresentado queixa.

A juíza referiu ainda que ambos eram igualmente culpados pelo incidente, mas que, ainda assim, Robert teria de pagar a indemnização a Gemma, acrescentando que os ciclistas devem estar sempre preparados para o comportamento inesperado das pessoas. O ciclista terá de pagar também os custos jurídicos do caso, estimados em cerca de 112 mil euros, de acordo com o jornal inglês "The Guardian".

Robert, que agora trabalha na França, disse estar a "recuperar" do veredicto que o deixaria falido. "Estou profundamente dececionado com o resultado e preocupado com o precedente que pode ser definido para outros ciclistas", disse.