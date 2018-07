Ciclone coloca em risco a vida de 700 mil rohingya

27 Abril 2018 às 17:30 Facebook

Cerca de 200 mil refugiados da minoria muçulmana birmanesa rohingya estão em risco direto de vida devido a inundações e deslizamentos de terra decorrentes das monções que já começaram a varrer o sudeste do Bangladesh.

O alerta é das organizações humanitárias, que pedem ajuda urgente para se encontrar uma alternativa para reacomodar as pessoas. Mas a previsão é a de que "vidas serão perdidas", admitiu ao jornal britânico "The Guardian" Daphnée Cook, da fundação Save the Children. "É só uma questão de quantas".

A região de Cox's Bazar, onde se acumulam campos de acolhimento de rohingyas fugidos da perseguição do exército de Myanmar, é a região do país e do Mundo mais propensa a cheias. Está a menos de três metros acima do nível do mar, tem uma costa triangular que facilita a entrada das águas do oceano e está numa zona geográfica propensa a tempestades geralmente mortíferas - 30 mil mortos em 1970, dez milhões de desalojados em 1991, ciclones a varrer a região anualmente.

Este ano, a diferença está nos 700 mil refugiados que dormem em tendas de bambu, reforçadas com sacos e garrafas de plástico cheias de areia e corda As organizações humanitárias já avisaram que pode estar ao virar da esquina uma segunda catástrofe. Apesar de já terem deslocado cerca de 15 mil famílias instaladas nas zonas de maior risco, deparam-se com a falta de espaço para mais realojamentos.