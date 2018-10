Cientistas acreditam ter descoberto a primeira lua fora do sistema solar

Hoje às 16:05, atualizado às 16:40 Facebook

Twitter

Um grupo de astrónomos terá encontrado pela primeira vez uma exolua, uma lua localizada fora do sistema solar. Esta lua, que terá o tamanho de Neptuno, foi encontrada a orbitar um gigante planeta de gás, a oito mil anos luz da Terra.

Apesar de as luas serem comuns no interior do sistema solar, que tem cerca de duzentos satélites naturais, a busca por exoluas sempre se revelou um processo difícil para os cientistas. Mesmo tendo já identificado exoplanetas, o reduzido tamanho das luas dificultou a sua descoberta.

"Pode ser o primeiro caso em que é detetada uma lua fora do sistema solar", disse, à CNN, David Kipping, professor de astronomia da Universidade de Columbia, e um dos investigadores responsáveis pelo achado. "A descoberta pode trazer pistas vitais sobre os sistemas planetários e levar especialistas a repensar sobre as teorias relacionadas com a formação das luas", explicou.

Ainda assim, o cientista diz que vão ser necessárias novas análises até que seja possível confirmar verdadeiramente que se trata de uma exolua. É que, apesar de os resultados serem promissores, o tamanho da lua é pouco comum. Terá o dobro do tamanho da lua terrestre.

"A dimensão desta lua nunca foi antecipada por nós, o que nos leva a exigir novas investigações", disse Kipping, citado pelo "Telegraph". "Ainda não vamos abrir as garrafas de champanhe", explicou.

A descoberta de David Kipping e de Alex Teachey foi publicada na revista científica Science Advances.