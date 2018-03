Cientistas descobrem "mundo aquático" fora do Sistema Solar

Hoje às 14:11 Facebook

Uma equipa internacional liderada pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) determinou a massa de dois planetas fora do Sistema Solar, concluindo que um deles contém entre 9% a 50% de água, tratando-se de um "mundo aquático".

Segundo uma nota informativa do IA, a equipa, que envolve investigadores de 11 países, determinou a massa de dois planetas que giram à volta da estrela HD 106315, concluindo que o menor (HD 106315 b) tem uma massa 12,6 vezes maior que a da Terra, enquanto o maior (HD 106315 c) tem uma massa 15,2 vezes maior.

Os valores obtidos demonstram que "o planeta 'b'" tem um espesso envelope de hidrogénio-hélio, mas investigação detalhada ao planeta "b", recorrendo a modelos de interiores planetários, indicam até 50% de material rochoso, e entre 9 e 50% de água, ou seja, este é um mundo aquático", refere o comunicado.

Estas conclusões foram conseguidas através de dados provenientes de um programa de observação com o espetrógrafo (instrumento que decompõe a luz nas suas várias cores) HARPS, do Observatório Europeu do Sul (ESO).

A equipa verificou igualmente que o planeta HD 106315 b tem um período de 9,5 dias e um diâmetro 2,44 vezes maior que o da Terra, enquanto o HD 106315 c tem um período de 21 dias e um diâmetro 4,35 vezes maior.

Estes dois planetas foram detetados previamente pelo satélite Kepler, da NASA, através do método de trânsito, que consiste na medição da diminuição da luz de uma estrela, provocada pela passagem de um exoplaneta à sua frente (algo semelhante a um micro-eclipse).

"Através de um trânsito é possível determinar apenas o raio do planeta", lê-se no comunicado.

De acordo com o IA, para verificar algumas características do planeta (se é gasoso ou rochoso, ou se tem atmosfera), os investigadores precisam de saber a sua massa, informação obtida a partir do método das velocidades radiais.

Esse método, continua a nota informativa, deteta exoplanetas medindo pequenas variações na velocidade (radial) da estrela, originadas pelo movimento que a órbita desses planetas imprime na estrela.

Os dois métodos em conjunto permitem determinar massa real dos planetas, o que foi conseguido neste estudo, que deu origem ao artigo "Precise masses for the transiting planetary system HD 106315 with HARPS", publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics.

De acordo com a investigadora do IA Susana Barros, que colabora com a Universidade do Porto e é a primeira autora do artigo, o sistema planetário descrito neste estudo demonstra a diversidade da composição destes planetas.

"Como a estrela que estes [planetas] transitam é bastante brilhante, será ainda possível estudar as suas atmosferas. Com instrumentação atual é possível observar a atmosfera do planeta c, mas para o planeta b será necessário esperar por instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb (JWST), que será lançado em 2019", explicou a cientista.

Estudar atmosferas com instrumentos como o JWST, da NASA, ou o Extremely Large Telescope (ELT), do ESO, irá permitir uma melhor compreensão acerca da composição do HD 106315 b, já que o planeta está no limite entre os planetas rochosos e os planetas gasosos, acrescenta o comunicado.