Cientistas dizem como reduzir emissão de gases de estufa para metade

Está nas nossas mãos salvar o planeta. E é possível fazê-lo em apenas uma década.

A mudança necessária para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa para metade, até 2030, depende, em larga medida, das ações de cada um de nós. Do que pouparmos, daquilo que reciclarmos, da pressão que formos capazes de colocar sobre as empresas e do apoio que dermos aos governos para que sejam tomadas as medidas estruturais necessárias.

Estabilizar a temperatura da Terra para reduzir significativamente o risco para as sociedades exige a redução das emissões de gases com efeito de estufa para perto de zero, em 2050. O caminho parece longo e árduo, mas um grupo de cientistas acredita que é possível. E que os próximos 10 anos vão ser decisivos.

Segundo um grupo de 55 especialistas internacionais de várias áreas, é possível reduzir para metade a emissão de gases com efeito de estufa, até 2030. Os caminhos estão à vista no "Exponential Road Map", documento que define as linhas mestras para a transformação global da economia.

Para conseguir tanto em tão pouco tempo nem é preciso muito. Uma das sugestões do painel é o reforço da aposta da energia solar e eólica, que podia reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa na produção elétrica, nos próximos 10 anos.

A evolução sustentada da produção de automóveis elétricos pode cobrir cerca de 90% do mercado até 2030, contribuindo em larga escala para a redução dos gases com efeito de estufa, é outra das medias apresentada pelo painel, constituído por especialistas de seis áreas diferentes: energia, indústria, transportes, construção, alimentação e consumo.

Travar a desflorestação e implementar políticas de ordenamento do território contribuiria para a redução de milhares de milhões de toneladas de dióxido de carbono, mas a chave para salvar o planeta está nas pessoas.

O crescimento dos movimentos sociais, que pressionam para a implementação de medidas urgentes, vai ser fundamental para salvar o planeta. Ao promoverem mudanças de comportamento, como reduzir o consumo de carne e colocando pressão sobre governos e empresas, os movimentos civis têm o poder de fazer a mudança necessária na próxima década.

"A transformação avança a uma escala sem precedentes, mas a um ritmo lento. Estamos numa corrida contra o tempo, mas as empresas e até indústrias inteiras deram passos significamos para a mudança nos últimos 10 anos", acrescenta Johan Rockström, diretor do Instituto de Pesquisa do Impacto para o Clima, de Potsdam, na Alemanha.

"Há sinais de alinhamento dos interesses sociais e económicos. Podemos dizer que a próxima década tem potencial para assistir à mais rápida transformação económica da história", argumenta Christiana Figueres, antiga responsável do departamento de clima das Nações Unidas, citada no artigo.

Os movimentos sociais são fundamentais porque os consumidores podem colocar pressão sobre as empresas, forçando-as a adotar políticas mais amigas do ambiente. O apoio público nas questões de defesa do ambiente induz os políticos a adotar políticas mais audazes, que podem acelerar a recuperação.