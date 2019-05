Cientistas encontram cocaína em camarões de rios ingleses

Hoje às 18:50 Facebook

Um grupo de cientistas encontrou cocaína em camarões de água doce quando testavam rios de Suffolk, um condado de Inglaterra, para produtos químicos.

No estudo, os pesquisadores do King's College de Londres, em colaboração com a Universidade de Suffolk, testaram 15 locais em Suffolk. Segundo o relatório, foi encontrada cocaína em todas as amostras dos testes, assim como outras drogas ilícitas, como a cetamina.

Uma descoberta "surpreendente", disseram os cientistas. "Se a presença de cocaína em animais aquáticos é um problema em Suffolk, ou uma ocorrência mais generalizada no Reino Unido e no exterior, aguarda novas pesquisas", revelou Nic Bury, professor da Universidade de Suffolk, citado pela BBC.

"A saúde ambiental tem atraído muita atenção do público devido aos desafios associados à mudança climática e à poluição por microplásticos. No entanto, o impacto da poluição química "invisível" (como as drogas) na saúde dos animais selvagens precisa de mais atenção no Reino Unido", acrescentou.

"Pela primeira vez, pesquisadores da King's, em colaboração com a Universidade de Suffolk, descobriram uma gama diversificada de produtos químicos, incluindo drogas ilícitas e pesticidas, na fauna selvagem do Reino Unido", pode ler-se numa publicação da página de Facebook do King's College de Londres.

O estudo, publicado na Environment International, teve como objetivo avaliar a exposição de animais selvagens, como o camarão de água doce, "Gammarus pulex", a diferentes micropoluentes. Os cientistas reuniram as amostras nos rios Alde, Box, Deben, Gipping e Waveney.

Além das drogas, foram ainda encontrados pesticidas proibidos e produtos farmacêuticos nos camarões. O potencial para qualquer efeito sobre os animais era "provavelmente baixo".

"Essa ocorrência regular de drogas ilícitas na vida selvagem foi surpreendente. Poderíamos esperar vê-las em áreas urbanas como Londres, mas não em espaços menores e mais rurais. A presença de pesticidas que há muito foram proibidos no Reino Unido também representa um desafio especial, já que as fontes desses dados ainda não estão claras", afirmou o investigador Leon Barron, do King's College de Londres.