Cinco adolescentes detidos pela agressão a casal lésbico

Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 16 anos está entre os cinco detidos na sequência de um ataque homofóbico em Londres, que deixou duas raparigas com ferimentos no rosto.

Melania Geymonat , de 28 anos, e a sua namorada, Chris, foram alvo de um ataque homofóbico depois de terem recusado beijar-se num autocarro em Londres.

Logo depois do ataque, a polícia abriu uma investigação que levou a uma série de detenções. De acordo com a BBC, além de um rapaz de 16 anos, permanecem detidos mais quatro, com idades entre os 15 e os 18 anos. Estão a ser interrogados por suspeita de roubo e agressões graves.

Em declarações à BBC Radio 4, Melania explicou que já tinha sofrido "agressões verbais" mas nunca tinha sido fisicamente atacada devido à sua orientação sexual. "Eles cercaram-nos e começaram a dizer coisas muito agressivas, relacionadas com posições sexuais lésbicas, insistindo para que nos beijássemos para eles verem", disse.

A sua companheira começou a sentir-se mal, mas nem assim os cinco rapazes pararam com os insultos e as agressões. "Eles começaram a atirar moedas. De repente, ela estava no meio do autocarro e eles a darem-lhe socos", explicou.

Depois de as terem agredido, e ao saírem do autocarro, os rapazes ainda levaram uma mala com um telemóvel. As duas mulheres foram depois encaminhadas para um hospital onde foram tratadas a ferimentos no rosto.

A empresa Metroline, responsável pelos serviços de autocarro em Londres, diz que tem imagens das câmaras de segurança e que está a colaborar com a justiça.