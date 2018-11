Cinco anos de prisão para portuguesa que escondeu filha na mala do carro

Ivete Carneiro Hoje às 16:28 Facebook

Rosa Maria da Cruz foi condenada esta sexta-feira a cinco anos de prisão, três deles de pena suspensa, pelo Tribunal de Tulle, na Corrèze, no centro de França, por ter mantido a filha entre um quarto escuro e a mala do carro durante os seus dois primeiros anos de vida.

A portuguesa alegou "rejeição da gravidez", que já lhe acontecera com dois filhos anteriores - tem três - e escondeu a menina, a que chamou de Serena, do olhar e do conhecimento de todos, incluindo do marido e pai da criança.

Serena foi descoberta em 2013 na mala do carro por um mecânico ao qual Rosa recorrera, naquilo que os psicólogos encaram como uma tentativa de ser descoberta. A menina sofre de "síndroma autista irreversível" e "défice funcional de 80%". Não comunica com o mundo e não fala. Vive com uma família de acolhimento.

Rosa Maria da Cruz deverá ainda ser sujeita a acompanhamento sócio-judicial ao longo de cinco anos.