Cinco crianças e dois adultos morrem em naufrágio na costa da Turquia

Pelo menos sete pessoas, incluindo cinco crianças, morreram afogadas depois da embarcação em que seguiam naufragar junto à costa da Turquia, quando tentavam chegar à ilha grega de Lesbos. Há cinco desaparecidos.

O naufrágio ocorreu a oeste do ilhéu Çiplak, situado no município de Ayvalik, a cerca de uma dezena de quilómetros da costa de Lesbos, de acordo com a agência Anadolu.

Quatro embarcações e dois helicópteros da guarda costeira turca foram ao local do naufrágio e conseguiram resgatar com vida cinco pessoas, entre elas uma mulher e uma criança.

Além dos sete corpos encontrados - cinco crianças e duas mulheres - os sobreviventes da embarcação disseram que esta continha 17 pessoas, portanto, cinco estão ainda desaparecidas.

As autoridades acreditam que a embarcação virou devido aos ventos fortes quando se dirigia para a ilha grega, destino habitual de migrantes ilegais e refugiados que tentam alcançar a União Europeia.

Não foi revelada a nacionalidade dos sobreviventes, mas horas antes a polícia turca deteve, no município de Ayvalik, 23 pessoas que aguardavam embarcar também em direção a Lesbos, das quais 16 eram de nacionalidade síria, cinco somalis e dois palestinianos, segundo os dados da Anadolu.

Nos primeiros quatro meses deste ano, quase sete mil pessoas partiram da Turquia em direção às ilhas gregas, quando no ano passado se registou a chegada de 32 mil pessoas em todo o ano, segundo os números da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).