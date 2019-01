Cinco crianças morrem em acidente de carro a caminho da Disney World

Hoje às 16:04 Facebook

Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois camiões e dois veículos de passageiros, na Florida, EUA. Entre as vítimas mortais contam-se cinco crianças que estariam a caminho do parque temático Disney World.

O acidente ocorreu na quinta-feira, na estrada interestadual 75, cerca de 1,6 quilómetros a sul de Alachua, próximo da cidade de Gainesville, tendo as chamas sido alimentadas por cerca de 189 litros de gasóleo que foram derramados. Segundo avança a "Fox News", entre as vítimas estão cinco crianças, do Louisiana, que estariam a caminho da Disney World.

Inicialmente, as autoridades indicaram seis mortes, mas ao final da noite de quinta-feira foi registada uma sétima vítima mortal.

Pelo menos oito pessoas foram hospitalizadas, algumas com ferimentos graves, noticiou o jornal "Gainesville Sun".

Patrick Riordan, porta-voz da Patrulha Rodoviária da Florida na região de Lake City, disse, na noite de quinta-feira, que cinco das vítimas mortais estavam numa carrinha de passageiros, e outra num trator-reboque.

O oficial disse ainda à agência Associated Press que não está claro se as vítimas morreram no acidente ou no incêndio - que foi tão intenso que danificou partes da estrada -, o que tornará a identificação mais difícil.

O porta-voz da Patrulha Rodoviária da Florida adiantou que as principais prioridades daquele departamento passam agora conduzir uma investigação completa e identificar as vítimas mortaisS