Cinco franceses detidos por terem violado jovem norueguesa em Benidorm

Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco jovens, entre os 18 e os 19 anos, foram detidos por alegadamente terem violado uma jovem de 20 anos em Benidorm, Espanha.

Os rapazes, de nacionalidade francesa, estavam de férias em Benidorm e foram detidos na quarta-feira. Na sexta-feira foram ouvidos por um juiz. Três dos rapazes permanecem detidos, enquanto dois foram colocados em liberdade.

Na madrugada de quarta-feira, as duas raparigas foram a um centro de saúde, pouco depois das 1.45 horas, e uma delas disse ter sido vítima de uma agressão sexual em grupo. Poucas horas depois, a polícia identificou os cinco jovens e deteve-os.

Conheceram-se na Internet

Os detidos são turistas franceses que estavam em Benidorm de férias. Terão conhecido as duas raparigas através do Tinder. As jovens encontraram-se com os rapazes na casa que estes tinham alugado cidade. Terá sido no interior dessa casa que o ataque aconteceu.

A rapariga, de 20 anos, que alegadamente sofreu os abusos sexuais conseguiu fugir quando estava no quarto com dois dos detidos, enquanto a sua amiga estava com os outros três. Quando as duas jovens se voltaram a encontrar, a alegada vítima disse ter sido atacada sexualmente e as duas foram ao centro de saúde.

O médico que as recebeu informou a Guardia Civil, que rapidamente montou uma operação para deter os rapazes. As jovens mostraram à polícia as fotos e o perfil dos rapazes nas redes sociais e informaram as autoridades que eles lhes tinham dito que iriam regressar a França no dia seguinte.

As duas raparigas foram encaminhadas para o hospital de Villajoyosa para serem submetidas a um exame mais detalhado e concretizarem a denúncia.

De acordo com a agência "EFE", os jovens negam as acusações. Um deles disse mesmo que quando as raparigas quiseram sair de casa, as ajudou a vestir e chamou um táxi.