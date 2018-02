Cinco mortes ligadas a grupo que venera Hitler e Charles Manson

Hoje às 16:28 Facebook

"The Atomwaffen Division" é o nome de um grupo neo-Nazi, que venera Adolf Hitler, Charles Manson e as armas nucleares, e que estará ligado a uma série de cinco assassinatos que aconteceram nos Estados Unidos em cerca de oito meses.

O primeiro crime aconteceu na Florida, onde um rapaz de 18 anos terá alegadamente disparado contra os seus dois colegas de quarto, em maio do ano passado. O segundo envolveu um rapaz de 17 anos, na Virgínia, que terá atirado contra os pais da sua namorada. O último crime ocorreu mais recentemente, em janeiro, na Califórnia, onde um jovem de 20 anos terá esfaqueado 20 vezes um estudante que era gay e judeu, enterrando-o depois numa cova pouco profunda.

"The Atomwaffen Division" - um grupo neo-Nazi

Todos estes jovens teriam ligações ao "The Atomwaffen Division" (Divisão de Armas Nucleares) - criado em 2013 como uma organização "nacional-socialista centrada à volta do ativismo político e da prática de um autónomo estilo de vida Fascista", segundo o site do grupo. A organização faz propaganda dos seus ideais através de folhetos de recrutamento nas zonas escolares, mensagens racistas penduradas em pontes, graffitis, entre outras formas, que, segundo a Liga Anti-Difamação, citada pelo jornal "The Huffington Post", "promove a violência contra minorias, incluindo LGBT, judeus, muçulmanos e afroamericanos". O grupo terá cerca de 80 membros e a sua atividade já foi reportada em vários estados dos EUA, como Colorado, Florida, Illinois, Pensilvânia, Texas, Massachusetts e Wisconsin.

Os cinco crimes

Em maio, os dois rapazes, de 22 e 18 anos, que foram mortos pelo colega de quarto seriam também, de acordo com o "El País", membros deste grupo e estariam até a planear um ataque terrorista contra uma central nuclear no sul da Florida. As autoridades detiveram o alegado homicida, que confessou ter morto os colegas porque desrespeitaram a sua fé, e encontraram, numa garagem próxima, munições, detonadores elétricos, nitrato de amónio, e HMTD (hexametileno triperóxido de diamina), um material altamente explosivo.

À porta do apartamento em que estavam os cadáveres, as autoridades encontraram um outro colega a chorar que, mais tarde, descobriram ser da Guarda Nacional da Florida e também o fundador do "The Atomwaffen Division". Mais tarde, perceberam que seria o dono dos explosivos encontrados e que, em sua casa, guardava propaganda nazi e panfletos supremacistas.

Na Virgínia, o caso remonta a finais de dezembro, quando um jovem terá morto os pais da namorada porque descobriram que ele seria membro deste grupo neo-Nazi e fizeram com que acabassem a relação.

Duas semanas depois, já em janeiro deste ano, a 84 quilómetros a sudeste de Los Angeles, devido à chuva, um corpo de um jovem que já se encontrava desaparecido há uma semana emergiu na lama e o suspeito seria um colega que estudava com ele. O rapaz, de 20 anos, terá sido o último a vê-lo e foi encontrado com sangue da vítima nas suas roupas. Mais tarde, descobriu-se que pertencia ao "The Atomwaffen Division" e que a vítima era judia e gay.

As investigações apenas concluíram que todos eram militantes do grupo extremista, mas que, segundo o "El País", não haveria nenhuma ligação entre os crimes e o próprio grupo nega serem perigosos, apresentando-se como um grupo que reúne pessoas com interesses em comum.