Cinco mortos confirmados nos incêndios da Califórnia

Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Os corpos carbonizados de cinco pessoas foram encontrados no interior de veículos que foram atingidos pelas chamas de um dos vários incêndios florestais que estão a deflagrar no Estado norte-americano da Califórnia, informaram as autoridades locais.

O gabinete do xerife do condado de Butte, na zona norte da Califórnia, indicou que as vítimas foram todas encontradas na mesma área localizada na cidade de Paradise, que fica a cerca de 300 quilómetros de São Francisco.

Várias zonas do Estado da Califórnia estão hoje a lidar com pelo menos seis incêndios de grandes proporções, com três considerados como "críticos" pelos bombeiros locais.

O diretor do Departamento da Floresta e Proteção de Incêndios da Califórnia, Ken Pimlott, disse que os bombeiros estão concentrados em salvar vidas e prosseguem a retirada de pessoas das zonas mais críticas.

Um incêndio que deflagrou no norte da Califórnia implicou a retirada de 157 mil pessoas das suas casas, precisaram as autoridades locais, que admitiram, ao longo da tarde, a possibilidade de existirem diversos mortos e feridos, mas sem precisar eventuais números.

O fogo perto da cidade de Paradise, norte da Califórnia, já atingia uma área de perto de 258 quilómetros quadrados.

Um outro incêndio a noroeste de Los Angeles estava a propagar-se em direção ao Oceano Pacífico devido aos fortes ventos, tendo sido ordenada a retirada dos residentes da povoação costeira de Malibu.