Cinco mortos e 12 desaparecidos em queda de ponte no Paquistão

13 Maio 2018 às 16:13 Facebook

Twitter

Pelo menos cinco estudantes morreram e 12 outros estão desaparecidos após a queda de uma ponte num local turístico da Caxemira paquistanesa, este domingo, anunciaram as autoridades, que têm pouca esperança de encontrar sobreviventes.

A ponte cedeu no momento em que cerca de três dezenas de estudantes de diversas escolas de medicina da província do ​​​​​​​Pendjab se encontravam no local para admirar uma queda de água.

"Recuperámos os corpos de quatro rapazes e o de uma rapariga. Doze outros continuam a não responder à chamada e temos pouca esperança em relação a eles porque a água está muito fria", declarou à agência France-Presse Chaudhary Imtiaz, um alto funcionário da cidade de Muzaffarabad.

"O acidente ocorreu no desfiladeiro de Jagran na zona de Kundal Shahi, a cerca de 60 quilómetros a nordeste de Muzaffarabad", adiantou, indicando que oito outros estudantes ficaram feridos.

Um responsável local da polícia, Saleem Durrani, confirmou o balanço e precisou que um painel perto da ponte adverte os visitantes para não se juntarem mais de cinco pessoas de cada vez.

Os vales e as montanhas da Caxemira paquistanesa são populares entre os turistas, mas as infraestruturas são fracas.

A área de Caxemira está dividida em três zonas: uma sob controlo do Paquistão, outra sob controlo da Índia e uma terceira sob administração chinesa reivindicada pela Índia.