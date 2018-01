Ontem às 20:12 Facebook

Cinco pessoas morreram no sul do Estado norte-americano da Califórnia devido a enxurradas de lama que arrastaram casas, após uma forte tempestade que inundou áreas recentemente ardidas.

Os cadáveres foram encontrados no meio da lama e dos escombros durante operações de resgate realizadas esta terça-feira em Montecito, no noroeste de Los Angeles, precisou o comandante do Departamento de Bombeiros do Condado de Santa Barbara, Dave Zaniboni, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

Segundo Dave Zaniboni, muitas casas situadas em vales devastados pela recente vaga de incêndios ficaram destruídas, desconhecendo-se o paradeiro dos residentes, também por se tratar de áreas de difícil acesso devido à queda de árvores e de cabos elétricos.

Foram utilizados helicópteros, mesmo durante as chuvas torrenciais, por causa das estradas cortadas.

"Estamos a realizar vários salvamentos. Haverá mais", disse a mesma fonte, acrescentando que algumas pessoas já resgatadas estavam soterradas na lama e que foram recebidos dezenas de pedidos de ajuda, havendo milhares de pessoas sem energia elétrica.

Foram emitidas na segunda-feira ordens de evacuação porque os meteorologistas previam deslizamentos de terra e enxurradas em áreas de sopé de colinas queimadas no mês passado, nos maiores incêndios de sempre ocorridos na Califórnia.

A primeira grande tempestade da estação abateu-se sobre a maior parte do Estado do sul dos Estados Unidos, com ventos fortes, trovoadas e chuvas que quebraram recordes, na região da baía de São Francisco, antes de avançar para leste, para Central Valley e Sierra Nevada.

A baixa de São Francisco registou um recorde de oito centímetros de altura devido à forte chuva na segunda-feira, ultrapassando a anterior marca de seis centímetros, datada de 1872, e fazendo do dia o 16.º mais chuvoso desde 1849, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, citado pela agência AP.