Cinco raparigas morrem num incêndio em "Escape Room" na Polónia

Cinco raparigas adolescentes morreram e um homem ficou ferido num incêndio num espaço de diversão no norte da Polónia, segundo as autoridades.

De acordo com a polícia, as vítimas foram encontradas quando os bombeiros apagaram o incêndio, que começou pelas 17 horas locais (menos uma hora em Lisboa), num espaço de "Escape Room" em Koszalin, na Polónia.

Muito popular entre os adolescentes na Polónia, no jogo de "Escape Room" os participantes ficam fechados numa sala ou edifício e têm de procurar pistas para conseguirem sair.

O ministro do Interior, Joachim Brudzinski, referiu que todas as raparigas tinham 15 anos. Uma porta-voz da polícia de Koszalin disse que as vítimas deveriam estar a celebrar o aniversário de uma delas.

Segundo a representante da polícia, Monika Kosiec, um homem de 25 anos foi hospitalizado com queimaduras e não pôde ser interrogado pelos investigadores.

A agência de notícias estatal polaca, PAP, adiantou ter informações não oficiais de que as adolescentes morreram devido a asfixia por monóxido de carbono.

O ministro ordenou a realização de testes de segurança contra incêndios em todos os locais de "Escape Room" do país.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, classificou como uma "tragédia esmagadora" a morte das raparigas, numa publicação na rede Twitter.

O presidente da Câmara de Koszalin, Piotr Jedlinski, decretou o próximo domingo como dia de luto municipal.