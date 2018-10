Cirurgião "opera" ursinho de menino de oito anos

JN Hoje às 14:36 Facebook

Twitter

Um cirurgião do Canadá realizou uma operação inédita e que pode ser considerada de alto risco: coser um ursinho de brincar. E sem anestesia. Tudo para fazer sorrir um menino de oito anos que também ia ser operado.

O médico Daniel McNeely preparava-se para operar o pequeno Jackson McKie, oito anos, que sofre de uma doença no cérebro desde nascença, quando foi surpreendido por uma pergunta: "Podes tratar também do meu ursinho?", questionou Jackson. "Como é que eu poderia dizer que não?", devolveu o cirurgião.

As imagens da "operação" foram publicadas no Twitter de Daniel McNeely, com a legenda: "O paciente pergunta se posso cuidar do seu ursinho mesmo antes de o pôr a dormir [anestesia geral]... Como poderia dizer que não?". O "tweet" já tem mais de 27 mil "gostos" e mais de 12 mil partilhas.

McNeely acompanhou a doença de Jackson desde o início, construindo uma relação de amizade com oito anos. Quando levou o "Little Baby" - nome do ursinho da criança - para a sala de operações, quis dar o seu melhor para deixar o pequeno amigo feliz.

O médico "diagnosticou" um corte debaixo do braço do ursinho e colocou-lhe uma máscara de oxigénio durante a cirurgia. "Little Baby", a companhia de sempre de Jackson, conseguiu superar o procedimento. Tanto o menino como o ursinho estão a recuperar depois das operações bem sucedidas.

Jackson sofre de hidrocefalia, uma acumulação de líquido cefalorraquidiano no interior do crânio. A família da criança diz estar muito agradecida ao médico por este ter feito tudo ao seu alcance para que Jackson se sentisse confortável durante um período assustador.

"Ele [Jackson] estava tão orgulhoso. Tinha o Little Baby deitado na cama do hospital com ele", rejubilou o pai do menino, Rick McKie, em declarações aos meios de comunicação locais.